Uno dei prospetti migliori dell'attuale Fiorentina Primavera è sicuramente il centrale difensivo Leonardo Baroncelli, che al sito ufficiale viola ha raccontato un po' di sé:

"Da piccolo giocavo a calcio con ogni piccolo oggetto che somigliasse ad un pallone, ero discretamente bravo già a 4-5 anni perché calciavo già forte. Ho iniziato a San Donnino e sono passato al Calenzano, dopo un anno e mezzo è arrivata la chiamata della Fiorentina, a 8 anni.

La prima squadra? Sono partito dal ritiro, fino a novembre ero praticamente fisso in prima squadra, sono sceso in Primavera per un paio di partite. Ora invece sono tornato abitualmente in Primavera.

Con i più grandi mi trovo bene, ci rido, ci scherzo, sono simpatici. In prima squadra mi piaceva molto Martinez Quarta. A livello internazionale il mio idolo è sempre stato Sergio Ramos.

Il momento più alto della mia carriera? Sicuramente la vittoria della Coppa Italia l’anno scorso, oltre alla Supercoppa.

Oltre al calcio? Sono bravo in parecchi sport, quando ero piccolo facevo tre allenamenti di calcio e due di tennis. Ero molto bravo. Mi piace molto il ping pong, spesso giochiamo e facciamo tornei. Con i miei amici mi capita di andare a giocare a bowling. Mi piace anche la pallavolo, però il calcio è il calcio".