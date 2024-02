Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport della gara del Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “La squadra non ha reagito a niente, né a un vantaggio immeritato, né a un rigore sbagliato… E' stata una squadra piatta. Qualche attenuante ce l'abbiamo, siamo andati in campo con giocatori che non erano al massimo ma stasera il calo è stato molto accentuato. A questo punto viene il dubbio che non abbiamo la struttura per fare tre/quattro competizioni”

E sulla corsa Champions: “Siamo in una posizione difficilissima. Questo stillicidio di partite continuerà ancora e spero di poter far tirare il fiato a qualcuno dei miei ragazzi”