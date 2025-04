Nel corso del suo intervento a Radio Bruno Bernardo Brovarone ha parlato anche del tema riscatti di casa viola, concentrandosi poi su Kean, De Gea e su Palladino.

‘Bisogna trattenere a Firenze i giocatori importanti, invece…’

"Kean ha una clausola che lo rende libero da qualsiasi vincolo qualora avesse un club interessato. Quella di De Gea è un'altra situazione fondamentale. Anche Fagioli è una bomba a mano, occorre stare calmi sui giocatori. A Firenze sembra diventato impossibile ragionare col presupposto di trattenere i calciatori, pare non si veda l'ora di darli via… Commisso li ha sempre venduti tutti per ora. Fagioli ha doti di livello assoluto ma ciò che conta più di qualunque altra cosa è la testa, spero prenda il volo. La Fiorentina deve dimostrare le sue aspirazioni ai calciatori, è lei che determina, che tipo di squadra andrà a costruire e dove vuole andare a parare. Poi occorre aspettare i risultati sul campo, fare l’Europa League sarebbe un ulteriore passo importante in avanti. È naturale che Commisso debba adeguare i loro contratti. La speranza poi è che ragazzi così, che hanno trovato un’integrazione vincente con Firenze, possano legarsi alla Fiorentina. Spesso la storia racconta che fare certe scelte si rivela sbagliato. Kean ha trovato una magia che non è detto possa riscontrare in altre realtà… ci penserei, almeno per un po’.

Sul fronte riscatti

“Non c’è neanche da discutere su Gudmundsson e Fagioli. Se il Milan prende Sottil, mi prendo Adli, sennò entrambi per me tornano a casa. Colpani no, ha limiti fisici ma potrebbe migliorare su quel fronte, tecnicamente è molto forte ma caratterialmente non ci siamo. Cataldi tutta la vita, così come Gosens. Zaniolo? Si è rotto due volte il ginocchio, avete visto in che condizioni è Chiesa? Con lo sconto io lo prenderei, 10 milioni li spenderei per lui. Folorunsho nella rosa viola ci sta, chiederei uno sconto per acquistarlo. Ha ancora un’età giusta. La panchina viola oggi è ottima. Non è facile trovare un vice Kean, ossia un calciatore che venga qua accettando di fargli panchina… servirebbe un profilo giovane in grado di prenderne il posto qualora partisse”.

“Se confermerei Palladino? Sogno a Firenze una figura che sappia veramente essere rispettata da proprietà e dirigenza e brilli di luce propria. Manca solo quello, è la pedina determinante di tutto il castello. Non mi lascio addolcire dagli ultimi risultati di Palladino. Non credo la Fiorentina però sia pronta a fare quanto ho detto, perciò… perchè non continuare con questo allenatore. La Fiorentina ha avuto battute d’arresto, ma appena ha rimesso le cose a posto la macchina è ripartita”.