L'intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, e nel corso del suo lungo intervento ha avuto modo di analizzare il pari della Fiorentina a San Siro, prima di spaziare su varie tematiche.

‘Non ho capito perchè sia uscito Gudmundsson, e Ndour…'

“L'evoluzione della gara col Milan lascia molta amarezza, ma la Fiorentina ha preso il gol del 2-2 al 65' e non è crollata, provando a vincere fino alla fine della partita. Non ho compreso i cambi di Palladino, vorrei entrare nella sua testa per riuscire a capirli. Richardson è una Ferrari in confronto a Ndour al momento. Gudmundsson non ho capito proprio perchè sia uscito…sembra che si giochi col Manchester City giovedì… l’islandese ha fatto una cosa da giocatore vero sul gol del vantaggio viola”.

"La situazione di Bove e la perdita della madre di Palladino hanno condotto ad un momento di difficoltà. La Fiorentina è andata a strapiombo ma poi ha saputo rinascere. Tatticamente e tecnicamente la difesa a tre era vissuta come un dramma, mentre io ero convinto che potesse giocare solo con quel modulo. La gara di Dodô a San Siro ne ha la testimonianza, il centrocampo funziona e la squadra gira, gli esterni viaggiano. I tre in mediana si integrano perfettamente”.

‘La Fiorentina è tornata a palleggiare, Comuzzo e Pongracic grandi difensori’

“Grazie alle qualità di Pradè è arrivato Fagioli, che ha portato tutta la sua classe e la Fiorentina è tornata a palleggiare. I due attaccanti sono fortissimi. Palladino voleva un regista difensivo ed è per questo che si è scelto di andare a prendere Marì, pur essendo già coperti in difesa. Mandragora è un buon giocatore, ora è maturo, può andare tranquillamente in Nazionale dopo essere stato capitano di tutte le giovanili azzurre. Comuzzo però è veramente il miglior difensore viola, anche se Pongracic mi piace davvero tanto, ha personalità e fisicità e sa cosa fare col pallone tra i piedi. Purtroppo è stato molto limitato dai problemi fisici, altrimenti non avrebbe fatto il percorso che ha fatto. È un super centrale. Apprezzo molto Ranieri per ciò che sta facendo ma se vogliamo che la Fiorentina torni a certi livelli va tenuto in rosa ma non per fare il titolare, tanto meno con la fascia di capitano. Tornerà Valentini e può giocare al suo posto”.