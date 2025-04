Sabiri batte un colpo. Il centrocampista viola in corsa per un obiettivo importante con l’Al-Taawon

Ebbene sì, spesso si rischia di dimenticarlo ma Abdelhamid Sabiri è ancora un calciatore della Fiorentina. Il marocchino classe ’96, che non ha mai debuttato in gara ufficiale in maglia viola, è al terzo prestito in un anno e mezzo, totalmente fuori dal progetto della Fiorentina. Oggi è un calciatore dell’Al-Taawon, squadra saudita con sede a Burayda, con cui ha messo assieme 12 presenze dal recente arrivo dopo un inizio di stagione all’Ajman Club.

Il calciatore viola è tornato al gol

Sabiri è tornato al gol nella scorsa giornata di campionato, segnando la rete dello 0-2 in casa dell’Al-Kholood. Per il centrocampista di proprietà gigliata si tratta della seconda rete in stagione. L’Al-Taawon occupa la settima posizione in classifica nel campionato saudita, con un margine molto rassicurante sulla zona retrocessione ma nessuna velleità particolare. Sul fronte internazionale invece la squadra di Sabiri è ancora fortemente in corsa per un obiettivo.

Un obiettivo importante per Sabiri e compagni

Dopo aver eliminato ai quarti di finale gli iraniani del Tractor, l’Al-Taawon è approdato alla semifinali dell’AFC Champions League Two, la competizione organizzata per le squadre non qualificate alla Champions asiatica in base al loro ranking. Si tratta della seconda competizione internazionale asiatica per prestigio. Ora Sabiri e compagni sfideranno l’Al-Sharjah, squadra degli Emirati Arabi Uniti, per un posto in finale.