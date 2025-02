Avventure arabe a tinte viola: Sabiri e la prima gioia all’Al-Taawoun. Infantino ritrova il campo... dopo quasi 4 mesi

Dopo 7 presenze e 2 gol, Abdelhamid Sabiri ha cambiato casacca passando dall’Ajman Club all’Al-Taawoun e spostandosi così dagli Emirati Arabi Uniti all’Arabia Saudita. Il centrocampista della Fiorentina ha trovato il primo gol con la nuova maglia nel successo per 1-0 in casa dell’Al-Khaleej, un gol decisivo per la vittoria della squadra di Burayda.

L’accordo con la Fiorentina ancora per quasi un anno e mezzo

Sabiri è in prestito alla squadra araba fino al 30 giugno 2025, da capire con precisione quali siano i termini dell’accordo. Il giocatore marocchino classe ’96 è sotto contratto fino al 30 giugno 2026 con la Fiorentina, squadra con la quale, ricordiamo, non ha mai giocato neanche un minuto in gare ufficiali dopo la firma.

Sabiri presentato dall'Al-Taawoun

Infantino in campo col contagocce all’Al-Ain

E Gino Infantino? La stagione araba del centrocampista argentino è contornata di mistero. 7 presenze ed un gol il bilancio totale all’Al-Ain finora per il 2003 di Rosario, pochissimi i minuti totali giocati. Il giocatore viola ha riassaggiato il campo Dopo aver riassaggiato il campo per una manciata di minuti il 3 febbraio, Infantino è tornato a giocare un tempo intero ieri nella sconfitta in Champions League asiatica contro l’Al-Shorta. In campionato, dopo quasi 4 mesi, 7’ minuti lo scorso giovedì nella vittoria per 3-1 col Kalba Fc. L’ultima presenza del giocatore sudamericano risaliva addirittura al 25 ottobre, prima di esclusioni e panchine a ripetizione.