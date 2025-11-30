Vieri: "I tifosi della Fiorentina sono giustamente arrabbiati, ma serve sostenere la squadra. Kean in Nazionale..."

A Sky Sport l'ex attaccante della Fiorentina Bobo Vieri ha rilasciato alcune battute sul campionato di Serie A e sulla Nazionale di Gattuso, intervenendo anche brevemente sula situazione in casa Fiorentina.

Le parole di Vieri

“A questa Fiorentina servono punti. I tifosi giustamente sono arrabbiati, ma serve sostenere la squadra. Più lo fanno e meglio è”.

Sulla Nazionale

“Nazionale? Non devo dire io certo a Rino chi schierare in attacco, ma abbiamo tanti buoni giocatori come Kean, Retegui, Pio… Gli faccio il mio in bocca al lupo, siamo tutti con la squadra”.