Scontro salvezza lunedì sera in trasferta, domenica al Franchi contro Parma e Inter: date e orari delle gare della Fiorentina in Serie A fino alla 30esima giornata
La Fiorentina conosce finalmente i suoi impegni di marzo, che li riguarderanno fino alla prossima e ultima sosta per le nazionali. La Lega Serie A ha da poco pubblicato il programma con date e orari delle gare dalla 28esima alla 30esima giornata di campionato.
A Cremona di lunedì sera per la salvezza
Si parte con Fiorentina-Parma, sfida al Franchi di domenica 8/03 alle 15. Poi i ragazzi di mister Vanoli, dopo l'andata di Conference contro il Rakow, saranno attesi dal decisivo scontro salvezza allo Zini contro la Cremonese, lunedì 16/03 alle ore 20:45. Chiude tutto Fiorentina-Inter, match conclusivo del programma del campionato pre-sosta, domenica 22/03 alle 20:45.
Al Franchi di domenica contro Parma e Inter
28^ GIORNATA, FIORENTINA-PARMA: Domenica 08/03, ore 15:00 (DAZN)
29^ GIORNATA, CREMONESE-FIORENTINA: Lunedì 16/03, ore 20:45 (DAZN)
30^ GIORNATA, FIORENTINA-INTER: Domenica 22/03, ore 20:45 (DAZN)