La Fiorentina conosce finalmente i suoi impegni di marzo, che li riguarderanno fino alla prossima e ultima sosta per le nazionali. La Lega Serie A ha da poco pubblicato il programma con date e orari delle gare dalla 28esima alla 30esima giornata di campionato.

A Cremona di lunedì sera per la salvezza

Si parte con Fiorentina-Parma, sfida al Franchi di domenica 8/03 alle 15. Poi i ragazzi di mister Vanoli, dopo l'andata di Conference contro il Rakow, saranno attesi dal decisivo scontro salvezza allo Zini contro la Cremonese, lunedì 16/03 alle ore 20:45. Chiude tutto Fiorentina-Inter, match conclusivo del programma del campionato pre-sosta, domenica 22/03 alle 20:45.

Al Franchi di domenica contro Parma e Inter

28^ GIORNATA, FIORENTINA-PARMA: Domenica 08/03, ore 15:00 (DAZN)

29^ GIORNATA, CREMONESE-FIORENTINA: Lunedì 16/03, ore 20:45 (DAZN)

30^ GIORNATA, FIORENTINA-INTER: Domenica 22/03, ore 20:45 (DAZN)