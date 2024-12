Parisi: "In questo momento stiamo soffrendo a livello fisico, ma rimaniamo sempre in partita. Ho cercato di ripagare la fiducia di Palladino"

Nel post partita di Juventus-Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato a SportMediaset.

“Sono molto forte nei primi passi - ha detto - ma anche Conceicao è un grandissimo giocatore e se sbagli qualcosina ti va via. Sono stato molto concentrato in partita e ho cercato di ripagare la fiducia del mister”.

E ancora: “Questo è un punto importante. Sappiamo che in questo stadio è veramente difficile fare punti e ovviamente siamo molto forti. Restare in partita è importante perché poi si sbaglia un dettaglio si va due gol in svantaggio. Siamo stati in partita e Sottil ha fatto un gran gol. Durante la stagione ci sono alti e bassi. In questo momento stiamo soffrendo a livello fisico, ma comunque siamo sempre in partita. Dobbiamo migliorare l’ingresso nel secondo tempo perché anche contro l’Udinese abbiamo fatto un pochettino di fatica e abbiamo subito dei gol. Dobbiamo essere bravi a essere in partita e concedere meno”.

E infine: “Il mister ci ha chiesto di costruire con tre difensore e un centrocampista, con i due terzini, ovvero io e Dodò, che ci dovevamo alzare. Questa situazione è andata molto bene e ovviamente il mister è molto attento ai dettagli e dopo il gol ha chiamato alcuni di noi per posizionarci meglio. E’ molto attento e l’importante è rimanere sempre in partita”.