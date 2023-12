Faraoni con qualsiasi formula. Le difficoltà sugli altri obiettivi per la difesa

Un inserimento in difesa, anche su questo fronte sta lavorando la Fiorentina in vista del prossimo calciomercato invernale.

Qualsiasi formula

Due i profili italiani e due quelli esteri in corsa, secondo quanto riportato da La Nazione. Di sicuro la soluzione che porta a Faraoni, terzino destro del Verona, è la più facile da realizzare. Si può chiudere su qualsiasi formula e l’innesto del giocatore non avrebbe un peso eccessivo sulle casse viola.

Mazzocchi va verso l'alto

Diverso invece il discorso per Mazzocchi della Salernitana. Alla Fiorentina è già stato fatto sapere che la concorrenza è importante e che il prezzo del suo cartellino si è alzato nel frattempo.

Difficoltà all'estero

Si continua a parlare di Kiwior che Italiano conosce bene dai tempi dello Spezia. Il suo cartellino è nelle mani dell’Arsenal e trattarlo non sarà un affare (20 milioni il prezzo). La stessa identica cifra che serve per Theate del Rennes e anche sul belga (così come per Mazzocchi), la concorrenza è forte.