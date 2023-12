A caccia di talenti: La novità nell'operazione Baldanzi. E per il baby fenomeno dell'Anversa molto dipenderà dal campionato

Il trequartista non è al momento una delle priorità di mercato per la Fiorentina.

Novità per Baldanzi

Però, in ottica futura, la candidatura di Baldanzi dell'Empoli resta intatta così com'è stata forte la scorsa estate. La novità, potrebbe essere un’altra, ovvero che nell’operazione Baldanzi che presumibilmente verrà riaperta a giugno, la società viola potrebbe far rientrare Infantino (lo si legge stamani su La Nazione).

Il baby fenomeno dai costi altissimi

Discorso praticamente chiuso in partenza per il baby fenomeno dell’Anversa, Vermeeren, la situazione è a suo modo semplice: ovvero, per arrivare al giocatore servirà un ticket da 30 milioni. In inverno è impensabile vedere un esborso del genere dalle parti del Viola Park, in estate molto dipenderà dal piazzamento finale della squadra in campionato.