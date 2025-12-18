La probabile formazione della Fiorentina: in porta ancora De Gea, turnover in difesa e a centrocampo. Torna Piccoli dal 1'
Torna in campo la Fiorentina di Paolo Vanoli. La Viola, ultima in Serie A dopo ben 15 giornate, prova quantomeno a rialzare la testa in Europa. Ecco la probabile formazione per affrontare il Losanna.
Nonostante tutto, c'è De Gea
In porta De Gea, nonostante un periodo non proprio felicissimo per l'estremo difensore spagnolo. Davanti a lui una linea a tre formata da Pongracic, Pablo Marí e uno fra Comuzzo e Viti. Sulle fasce spazio a Dodo e Parisi, con Fortini ai box.
Rotazioni a centrocampo
In mezzo al campo il solito Mandragora con Ndour e Nicolussi Caviglia al suo fianco. Possibile riposo per Fagioli. Attenzione alla carta jolly Richardson. Davanti Kean con Piccoli per provare a sbloccare soprattutto il primo. Di seguito l'undici che dovrebbe schierare Vanoli:
La probabile della Fiorentina
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Comuzzo/Viti; Dodò, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Ndour/Richardson, Parisi; Kean, Piccoli. All.: Vanoli.