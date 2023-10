Dal Viola Park, Vincenzo Italiano ha parlato a Sportitalia dell'importanza che ha il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che vedrà la convivenza quotidiana di gran parte delle squadre viola nella struttura.

Queste le sue parole: “Tutto crescerà in maniera esponenziale: attaccamento ai colori, passione, identità… Entri qui dentro ed è una città viola. Settore giovanile, femminile, prima squadra. Il presidente ha messo a disposizione una struttura che è una gioia avere per chi ama fare calcio. Bonaventura? Si è sempre messo a disposizione da quando sono qui. Per l'età che ha si gestisce alla grande. In campo poi ha letture e un'eleganza da grande giocatore. Sono contento per la sua convocazione, perché l'ha meritata e sono convinto che potrà dare una grande mano anche alla Nazionale”