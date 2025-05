Al via il valzer delle panchine in Serie A: in attesa di conoscere i futuri della Fiorentina e di Palladino, si libera il posto a Bergamo. Gasperini lascia

Raffaele Palladino ha presentato le proprie dimissioni alla Fiorentina. La situazione è di estrema incertezza e di forte disordine, in attesa di capire come si definirà ufficialmente il futuro delle parti. Intanto, in Serie A comincia il valzer delle panchine. Partendo da Bergamo.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Gian Piero Gasperini sta lasciando l'Atalanta, convinto a interrompere l'avventura in nerazzurro dopo nove anni. La Roma lo considera l'uomo giusto per aprire un nuovo ciclo e sta puntando su di lui. Sembra esserci la fumata bianca, è partito il conto alla rovescia. E così una delle panchine a disposizione di Palladino sembra essere proprio quella bergamasca.