Intrecci Cagliari-Fiorentina. Piccoli è il preferito se parte Kean, Sebastiano Esposito deve decidere il suo futuro

Ci sono curiosi intrecci di mercato per quanto riguarda Fiorentina e Cagliari. Tutti riguardano l'attacco, inevitabilmente legato alla situazione di Roberto Piccoli. Il centravanti italiano è stato autore di un'ottima stagione in rossoblù, andando in doppia cifra e attirando l'attenzione di alcuni club, Fiorentina compresa. Proprio Piccoli rimane la prima scelta viola in caso di addio di Moise Kean.

Un altro nome che incrocia i destini dei due club è Sebastiano Esposito. L'attaccante di proprietà dell'Inter è da inizio mercato un concreto obiettivo della Fiorentina, che sembrava essere vicinissima all'accordo attendendo però uscite nel reparto offensivo. D'improvviso si è inserito il Cagliari, con un'offerta piuttosto convincente. La situazione, però, non si è ancora sbloccata e spetta al calciatore decidere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Esposito stabilirà il suo futuro in settimana.