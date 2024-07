Stovini: "La cifra incassata per Milenkovic è troppo bassa. Normale che i tifosi siano scontenti, si doveva alzar il livello e invece..."

Quest’oggi l'ex difensore Lorenzo Stovini, tifoso viola, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare della difesa gigliata alla luce dello “scambio” Milenkovic-Pongracic. Questo un estratto delle sue parole:

“Mi è sembrata una cosa strana la trattativa che ha portato a cedere Milenkovic e ad acquistare Pongracic. Se è un affare devo ancora capirlo, sinceramente non mi sarei mai aspettato che il serbo fosse venduto in questo modo. Poi può essere che le scelte societarie di abbassare il monte ingaggi abbia portato a questo, ma sinceramente non me lo aspettavo. Secondo me anche la cifra incassata è sbagliata: Milenkovic vale più di 15 milioni. E’ vero che gli ultimi due anni non sono stati ottimi, ma la cifra mi sembra molto bassa. La società ha fatto la sua scelta, anche se va sottolineato che Pongracic viene da una realtà come Lecce che non è Firenze. E’ anche vero che ha fatto molto bene nell’ultimo campionato, e che non avrà problemi ad adattarsi”.

“E' normale che i tifosi non siano contenti: c'è bisogno di alzare il livello, e invece si pensa a vendere Milenkovic"

Ha anche aggiunto: “Sinceramente è normale che adesso ci sia un pò di malcontento tra i tifosi, anche se bisogna aspettare che inizi il campionato e le partite vere per valutare. E’ normale che la Fiorentina è attesa da un campionato importante, soprattuto se si guarda i traguardi raggiunti nelle ultime stagioni. E’ normale che il tifoso vuole sempre alzare l’asticella e che, almeno sulla carta, la cessione di Milenkovic faccia pensare a questo. Poi ovviamente sarà il campo a dare il suo giudizio”.

“Kean è abituato alla pressione, Firenze può essere l'ambiente giusto per il rilancio”

Ha poi concluso: “Kean è un attaccante che può far comodo, anche se mi auguro che possa tornare ai livelli del Paris Saint Germain. Firenze può essere l’ambiente giusto per lui per rilanciarsi, è il gioiello di questa squadra per ora. Credo sia abituato a grandi palcoscenici, quindi credo che non abbia problemi con la pressione dell’ambiente. Servirà capire anche come verrà impiegato da Palladino: se sarà lui il centravanti, oppure se verrà utilizzato come seconda punta”.