"Pongracic ha trascinato il Lecce, ma alla Fiorentina sarà tutto più difficile. È un centrocampista prestato alla difesa"

Quest’oggi Andrea Sperti di PianetaLecce è intervenuto al Pentasport per fare il punto sul neo acquisto della Fiorentina: l’ex difensore giallorosso Marin Pongracic. Questo un estratto delle sue parole:

“Pongracic è un difensore molto forte ed elegante, che ha dimostrato di poter sta in Serie A: anche se giocare nel Lecce è qualcosa di diverso che giocare a Firenze. L’anno scorso è stato tra i trascinatori della difesa giallorossa, e anche agli Europei contro l’Italia ha fatto un’ottima prestazione. Ha forse sbagliato soltanto la partita contro la Spagna. Resta un profilo internazionale, che ha già giocato la Champions League con la maglia del Borussia Dortmund. Ha una discreta esperienza, e credo che a 27 anni sia arrivato al punto di poter provare un’esperienza di un livello piu alto come quella della Fiorentina”.

Ha poi parlato di un aspetto tattico, fondamentale per mister Palladino: “Il croato è molto pravo con i piedi, può essere un vero e proprio registra difensivo. Per molti è considerato un centrocampista prestato alla fase difensiva. Ha un piede molto educato e secondo me Palladino affiderà a lui il compito di impostare. Mi aspettavo che le big italiane si muovessero su di lui, è un giocatore molto sottovalutato. Pongracic nella Fiorentina ci sta benissimo e può portare anche al salto di qualità".