Calcioscommesse, fatto anche il nome di Barella. Il centrocampista dell'Inter: "Niente di vero, passerò alle vie legali"

Continua senza sosta il caos del calcioscommesse. In un articolo pubblicato oggi dal quotidiano La Verità si legge che Maurizio Petra - fonte di Fabrizio Corona - avrebbe svelato un audio in cui si sente chiaramente la voce di Zaniolo che parla di scommesse fatte. Nell'audio verrebbero citati altre tre calciatori coinvolti, ovvero Lamela, Gyasi e Barella.

Proprio il centrocampista dell'Inter si è espresso sulla questione, pubblicando delle storie su Instagram senza peli sulla lingua: “Da un giornale che si chiama La Verità - si legge - ci si aspetterebbe maggiore serietà. L'unica verità è che siete dei pagliacci”. E poi: “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto ciò che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzardo, figuriamoci le scommesse. L'unica cosa che mi interessa è difendere le mie figlie e la mia famiglia da questa merda. Per questo oggi passerò per vie legali”.