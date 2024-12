Si sono appena concluse le gare delle 21:00 di questo giovedì di Conference League. La Fiorentina, forte di un 7-0 al LASK, è in fiducia per passare tra le prime otto nonostante si debba decidere tutto all'ultima giornata. E il Vitoria Guimarães, prossimo avversario, arriva alla sfida con un punto in più grazie alla vittoria odierna contro il St. Gallen, 1-4 in Svizzera. Gli austriaci affrontati oggi dai viola, invece, salutano definitivamente la competizione.

Seguendo gli avversari già affrontati dalla Fiorentina, il Pafos bate il Celje 2-0 e si piazza a metà classifica. I The New Saints, con la sconfitta 0-2 contro il Panathinaikos, sono invece fuori dalle prime ventiquattro. Manca l'aggancio alla Viola lo Jagiellonia, che perde 1-0 contro il Mlada Boleslav. Altri risultati: Gent-TSC 3-0, Omonia Nicosia-Rapid Vienna 3-1, Shamrock Rovers-Borac 3-0.

Di seguito, la nuova classifica di Conference League a 90 minuti dal termine della League Phase: