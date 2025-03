La Gazzetta dello Sport: Via il freno a mano, Viola all'attacco

La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Fiorentina in vista della partita contro il Panathinaikos.

“Una Viola all'attacco”, è questo il titolo principale scelto dalla Rosea per aprire la pagina dedicata al mondo viola. Il quotidiano prosegue con il sottotitolo: “Kean la certezza per Palladino, Gudmunsson la possibile mossa a sorpresa”. In taglio basso La Gazzetta presenta un'intervista all'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando riguardo la partita di Conference League di domani sera “Farei giocare anche Beltran, in mezzo scelgo Fagioli".