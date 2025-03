Orlando: "La Fiorentina è di livello superiore e può fare quattro gol al Panathinaikos. Se uscisse dalla Conference sarebbe inspiegabile"

L'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha espresso le sue opinioni circa l'importantissima sfida di giovedì sera contro il Panathinaikos. Ecco le sue parole:

“La chiave è partire subito forte. La Fiorentina non deve dare l'impressione di essere molle, altrimenti i greci prendono forza. Quindi bisogna aggredire la partita e vincere con la qualità. È necessario far capire che non ti accontenti solo di ribaltare la partita, ma che di gol ne puoi fare quattro perché sei di un livello superiore”.

“Se fossi Palladino ai ragazzi direi che in questa partita ci giochiamo l'intera stagione. Siamo tutti in discussione e abbiamo tutti da perdere, non soltanto io. Quindi compatti e fuori le idee. Poi sul campo chiederei un gioco diverso con palla a terra e non soltanto i soliti palloni lunghi e sperare nell'inserimento di Kean o di Gosens che è molto abile in questo”.

Infine un ragionamento sulla possibile formazione viola: “Non rinuncerei a Beltran che ti offre anche copertura, però metterei pure Gudmunsson che, quando si avvicina a Kean come ha dimostrato a Napoli, vede la porta e dà dinamismo. L'importante è che a centrocampo ci siano Adli e Fagioli. La Fiorentina è superiore come organico e se andrà fuori non me lo saprei spiegare”.