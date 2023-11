Verso la Fiorentina, il Milan deve affidarsi alle alternative Okafor e l'ex viola Jovic viste le assenze certificate di Giroud e Leao. Proprio il portoghese, dopo essere uscito per infortunio nell'ultima gara contro il Lecce, si è preso alcuni giorni di riposo e domani farà ritorno a Milanello per allenarsi.

Come riporta il portale di Tuttosport, tuttavia, l'obiettivo di Pioli e di Leao non è la gara contro la Fiorentina. Il numero 10 rossonero punta a recuperare la miglior condizione per la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund.