Tanti assenti per Pioli in vista della Fiorentina... ma un falso allarme in difesa

Si avvicina Milan-Fiorentina e l'allenatore dei rossoneri (ed ex viola) Stefano Pioli deve fare i conti già con molte assenze, per lo più tenendo d'occhio lo stato di forma dei giocatori in Nazionale. Tra questi c'è Fikayo Tomori, difensore centrale che ha accusato una botta alla caviglia in Inghilterra-Malta, che lo ha costretto ad uscire.

Come riporta Tuttosport, per Tomori è solo un falso allarme e un brutto spavento. Lo stesso calciatore ha tranquillizzato i tifosi ed è sembrato molto sereno. Nessun problema per la candidatura contro la Fiorentina.