Milan in ansia anche per un difensore in vista della Fiorentina

Non solo Giroud e Leao, il Milan che si troverà di fronte la Fiorentina sabato prossimo potrebbe essere privo anche di Fikayo Tomori. Ieri sera il difensore inglese ha giocato solo il primo tempo di Inghilterra-Malta, sostituito poi al 45' per una botta alla caviglia. I rossoneri sono in attesa di conoscere le condizioni del giocatore, sperando di poterlo riavere prima del tempo, proprio in vista della ripresa del campionato.