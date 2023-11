Rimasto molto affezionato a Firenze e alla Fiorentina, Nenad Tomovic, ha ricordato i tempi viola al portale hotsport.rs:

“Li seguo sempre e quest'anno sono partiti molto bene, peccato per le tre sconfitte consecutive. Ma la Fiorentina è forte e quest'anno andrà bene. Ricorderò sempre il gol segnato contro l'Inter, gettandomi in mezzo al pubblico per festeggiare. Ma in generale ho solo ricordi positivi. Quando ero lì speravo sempre che arrivasse un difensore forte, perché così avrebbe tolto un po' di su di me. E' arrivato Micah Richards ed abbiamo pensato che fosse davvero un gran colpo, poi anche lui ha faticato come Bruno Gaspar”.

Poi una battuta su Milenkovic: “Secondo me gioca ad altissimo livello ormai da due o tre anni. Ricordo il ritiro insieme quando c'era Pioli e cresceva ogni giorno: era un ragazzino intelligente e da quando ha iniziato a giocare lo è sempre stato, vicino alla perfezione. Secondo me quest'anno non è partito bene perché ha giocato anche in Nazionale e soffre un po' di stanchezza ma resta un giocatore importante e in questa Fiorentina deve sempre giocare”.

Infine su Jovic: “E' un giocatore davvero forte e lo dimostrerà. A Firenze non è andata come avrebbe voluto, in Germania ha fatto benissimo, poi si è un po' perso, ma ero sicuro che Firenze e la Fiorentina fossero il posto giusto per lui. Peccato che non sia venuta bene. Ma è pur sempre un ottimo giocatore”.