Comuzzo assieme a Yamal e Cubarsì in una speciale classifica. Il difensore della Fiorentina si piazza al quinto posto

Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo si è reso protagonista di un avvio di stagione davvero oltre ogni più rosea aspettativa, bruciando le tappe in maglia viola e con quella della Nazionale Italiana. Il difensore viola classe 2005 ha trovato molto spazio con Palladino in panchina, tanto che è attualmente quinto per minuti giocati tra i calciatori teenager (i minori di 20 anni ndr), nei 5 principali campionati europei, come riporta FTalentScout.

Nella classifica ci sono due stelline del Barcellona

Comuzzo ha totalizzato 859 minuti di gioco e meglio di lui hanno fatto soltanto Pau Cubarsì, fenomeno 2007 del Barcellona, con 1025, il portiere del Tolosa Restes con 990, la stella della Spagna e del Barcellona Lamine Yamal, classe 2007, e il 2005 centrocampista del Reims Atangana. Una classifica che la dice lunga sul momento del calciatore friulano, che oltre alla quantità ci sta mettendo anche tantissima qualità… e i suoi numeri saranno destinati sicuramente a salire ancora.