Attende ancora la prima partita da titolare con la Fiorentina il colombiano Yerry Mina, in compenso ne ha già giocate due con la Colombia. Il sudamericano è reduce dalla vittoria in Paraguay e la Conmebol lo ha inserito nella top 11 della tornata di gare di qualificazione.

Una scelta che lascia perplessi i supporter colombiani, che sulla pagina Instagram della Federazione Colombiana si domandano come questo sia stato possibile. “Che cosa ci fa lì Mina? Ahahahahah”. “Aahahahaah Yerry Mina? Che pagliacciata è questa?”. “Mina ha giocato una partita molto pigra”. “Avrebbe dovuto esserci Davinson Sanchez e non Mina”. “Mina toglie credibilità al resto della formazione”. “Mina? La sua presenza è una strategia per sapere cosa ne pensano i colombiani. Date un'opportunità chi se la merita”.

Questa solo una parte dei commenti meravigliati e attoniti dei tifosi della Colombia, che non si spiegano la presenza tra i migliori 11 del giocatore viola. Intanto Mina è rientrato a Firenze, ma nonostante la situazione precaria della difesa gigliata, priva anche di Ranieri squalificato, non è candidato ad una maglia dal primo minuto per la sfida col Milan.