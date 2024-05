Un Bonaventura bisognoso di rimettersi in sesto. Un test importante per quattro

Tra due giorni sarà nuovamente campionato per la Fiorentina. La formazione viola anticiperà il proprio impegno in Serie A addirittura a giovedì per poter preparare al meglio la finale di Conference League contro l'Olympiakos.

Due direttrici di pensiero per Italiano

Con il Cagliari ci sono due direttrici di pensiero che il tecnico Italiano intende portare avanti: garantire, da un lato, riposo a quelle pedine che si annunciano titolari nella supersfida contro l’Olympiakos e, al contempo, recuperare quegli elementi che hanno bisogno di giocare per arrivare al meglio alla partita più importante dell’anno.

Test per Bonaventura, ma non solo

In questa seconda categoria troviamo a pieno titolo Bonaventura, apparso in affanno fisico contro il Napoli e bisognoso di rimettersi in sesto per arrivare pronto al match dell’Agia Sophia. Assieme al numero 5 gigliato si potrebbero rivedere Ranieri in difesa ma anche di Barak e Ikone (reduce da un fastidio all’anca) sulla trequarti. Lo scrive stamani La Nazione.