La Gazzetta dello Sport: In mezzo rispunta Bove

Un articolo sulla Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.

Il titolo del pezzo in questione è: "Gudmundsson vicino In mezzo rispunta Bove". Sommario: "Per l'islandese si chiude a breve per 25-30 milioni A centrocampo c'è il romanista oltre ad Arthur In Conference: Ararat o Akademia".

Gudmundsson viola

Articolo che inizia così: "Un ritocco verso l'alto con una formula rimodulata e Albert Gudmundsson in queste ore sarà viola".