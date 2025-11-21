Il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato il difficilissimo avvio di stagione della Fiorentina durante la trasmissione L'ascia o raddoppia.

Le difficolta della società viola

“La Fiorentina mi pare una società con un grosso vuoto dentro - ha detto Borghi - Joe Barone era tutto nella Fiorentina e all'improvviso questo non c’è più stato. La proprietà è lontana e ha delle difficoltà. Pradè si è dimesso alla vigilia di una partita importantissima come quella con il Lecce che era il bivio della stagione. C’è del vuoto e nel vuoto prospera l’aria negativa".

Le difficoltà sul campo

Il giornalista ha poi continuato parlando delle difficoltà sul campo della squadra viola: "Il potenziale c’è ma va annaffiato, i punti fermi della squadra stanno facendo male. Kean per esempio ha sbagliato dei gol incredibili. C’è del potenziale tra Sohm, Nicolussi Caviglia e Fagioli. Comuzzo lo aspettiamo tutti ma ha sbagliato tanto. Vanoli ha fatto bene a difendere Ranieri, è il meno colpevole fra i difensori.”