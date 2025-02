Luca Speciale, giornalista dell'emittente La7 e tifoso viola, è stato contattato da Radio Bruno per parlare un po' di Fiorentina, all'indomani di una grave sconfitta che pesa sulle valutazioni dell'allenatore:

“La crisi più grande di Palladino”

“Dopo la partita di Monza ne chiedevano già tutti la testa: io dissi di no perché cambiarlo tanto per fare non avrebbe avuto senso. Oggi, però, rispetto a quel momento, ho visto cose più preoccupanti, dopo che l'allenatore ha ricevuto giocatori aggiuntivi dal mercato. Ma le maggiori e migliori soluzioni hanno aumentato anche la confusione dell'allenatore, è nella crisi più grande della sua carriera”.

“Serve un cambio di prospettiva”

“Va cambiata prospettiva per giudicare la Fiorentina. Le otto vittorie di fila avevano portato grande entusiasmo, ma molte erano arrivate grazie a Kean e De Gea: alcune sono state vinte per degli episodi. Non credo che qualcosa si sia rotto, piuttosto che non abbia mai funzionato. Al di là della classifica, non c'è mai stato niente per cui esaltarsi con questa squadra. Non ho mai visto belle idee, ma soltanto ottimi giocatori che in diversi momenti hanno risolto la situazione”.

“Non capisco perché non sia stato preso un vice Kean”

"Non mi spiego perché la società non sia andata a prendere un vice Kean. Lo spavento della sua uscita dal campo può avere condizionato il finale di gara, ma la squadra ieri non era mai scesa in campo. Col Como è stata talmente brutta che non poteva essere casualità, era difficile vedere un'altra Fiorentina a Verona, sarebbe stato schizofrenico".