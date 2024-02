Due ore scarse che sono servite per conquistare tutti. E Belotti si è messo in testa due obiettivi

La Fiorentina sul Gallo, Andrea Belotti, ci può contare e non è mica poco. Tra l'altro la prossima gara sarà davvero speciale per lui perché i viola andranno a far visita a quello che è stato il ‘suo’ Torino.

Due ore scarse per convincere tutti

Però Belotti ci ha messo davvero poco a conquistare tutti. Nel racconto fornito dal Corriere dello Sport-Stadio, si legge che Italiano e i compagni di squadra, già al primo allenamento, hanno capito subito di poter contare su di lui, perché hanno visto un calciatore che aveva una voglia tremenda di riprendersi un ruolo da protagonista.

Due obiettivi

Belotti ha scelto Firenze e lo ha fatto avendo in testa due obiettivi: Europa viola per l'Europeo azzurro.