Il futuro di Fortini si deciderà dopo Cagliari: la Fiorentina ha già pronto il sostituto (e stavolta a titolo definitivo)

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione sulla situazione legata al vice-Dodo: ecco le scelte su Fortini e Lamptey, nomi caldi per il ruolo sopracitato.

La società viola prenderà una decisione sul futuro di Fortini solo dopo la partita di domani sera contro il Cagliari: il ragazzo ha richieste sia dalla bassa Serie A, che dalla Serie B, e se dovesse partire sarà Lamptey l'obiettivo numero uno della società. Per lui niente prestito: essendo in scadenza di contratto col Brighton nel giugno del 2026, si parlerebbe di un'operazione a titolo definitivo.