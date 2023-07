L'ex calciatore viola Gaetano D'Agostino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", per parlare dei temi del momento, fra cui la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano:

“Le due finali di coppa sono state esemplificative. Ha dominato ma ha preso gol su ripartenze. Certi tipi di gioco non puoi sostenerli con certe squadre e in certe partite”.

Poi rincara la dose: "Italiano, secondo me, deve cercare di non essere integralista a livello tattico ma gestire diversamente nell'arco dei novanta minuti. Perché poi ti trovi con quel gioco senza energie in certe fasi. A Firenze però può ancora crescere e completarsi".