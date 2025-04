Ranking UEFA, la Fiorentina di Italiano e Palladino è fra le migliori 40 in Europa

Ranking UEFA, sale la Fiorentina. Come rilevato da Transfermarkt, il club di Commisso è attualmente al 34° posto davanti a Roma e Bologna e subito dietro ad un’altra italiana.

Bene la Fiorentina in Europa

La formazione viola ha racimolato 15.500 punti, davanti anche a squadre che giocano, o hanno giocato, in questa stagione, in Champions o Europa League. Nella graduatoria quinquennale, la squadra di Italiano prima e Palladino ora si trova fra le migliori 40 in Europa (36°) con 57.500 punti.

Il ranking aggiornato

Come si può vedere dal ranking, domina l'Inter di Inzaghi, davanti a tutte le migliori squadre d'Europa. Sorprende la Lazio al decimo posto, l'operato del tecnico - fiorentino, ndr - Baroni è ammirevole. Davanti ai Viola, solo le altre italiane che hanno fatto la Champions quest'anno.