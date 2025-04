Fratini a FN: "La Fiorentina segue un attaccante del Rosario Central, simile a Morata. Si è rotto il crociato, ma lo vogliono tutti"

L'intermediario di mercato, Michele Fratini, è stato intervistato nel corso di ‘Hangover Viola’, trasmissione di Fiorentinanews.com dove ha portato in esclusiva il nome di un attaccante seguito dalla Fiorentina per il futuro.

Il giovane seguito dalla Fiorentina

“Vi parlo oggi di un classe 2003, del Rosario Central, infortunato da 8 mesi per il crociato, nato in Liguria (a Villanova d'Albenga, ndr), ma cresciuto sin da piccolo in Argentina: Agustìn Modica. Ricorda molto Alvaro Morata, oggi vale “solo” 2 milioni ma lo vogliono già tutti, ve lo assicuro. E' una punta centrale da prendere ora, in estate perché fra poco tornerà in campo e dopo potrebbe essere troppo tardi. Il suo contratto scade nel 2027”.

Agustìn Modica, punta centrale classe 2003

“Non è come Beltran…”

“E' un cecchino davanti alla porta, forte ad incrociare e spiazzare i portieri. La Fiorentina lo ha già visionato dal vivo, ma anche Juventus e Milan sono andate in Argentina a vederlo giocare. A differenza di Beltran, Modica cerca sempre la profondità: gioca sull'ultimo difensore ma si appoggia anche, fraseggia ed è bravo nella manovra. Non si emoziona davanti alla porta, non sbaglia. E' freddo, una sentenza quando si trova davanti al portiere”.