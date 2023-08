A La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex giocatore e dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni, parlando delle mosse di mercato della società viola e dei prossimi impegni della squadra di Italiano: “Castrovilli? Purtroppo il doppio incidente allo stesso ginocchio è una cosa seria. Dovrà essere recuperato anche sul piano mentale. Peccato, si stava riprendendo bene, Non avevo capito perché lo avevano ceduto. Forse adesso sì. La 10 a Nico Gonzalez non mi è sembrata una cosa molto carina. A meno che non sia stato lui a cederla. Comunque, nel caso giusto darla a Nico, è la stella”

E ancora: “Per dare giudizi sulla Fiorentina aspetterei un po’ a dirlo, perché Firenze decolla subito, poi subisce le delusioni. Ma la Viola se vuole fare il salto, deve vincere qualcosa dopo due finali perse. E salire di classifica in campionato. Comunque dei nuovi ha giocato, e bene, Arthur. Il regista che mancava, ma anche per lui aspettiamo conferme. Nzola? Ideale per il gioco di Italiano: apre varchi e fa segnare agli altri. Beltran? Bertoni mi ha detto che assomiglia più a Raspadori, non è prima punta. Il miglior acquisto per me è Parisi. Ho visto spesso l’Empoli la stagione scorsa, grande talento. Giocherebbe titolare dappertutto. Ma qui è dura togliere il posto a capitan Biraghi, ora poi che ha segnato pure di destro (ride ndr)".

E sulla Conferece: "Stavolta la Viola deve vincere per migliorarsi. Ripeto, la Conference è un obiettivo, come la coppa Italia. E in campionato sarebbe bello se arrivasse nelle prime sei. Italiano è la carta vincente: è bravo, fa giocare bene, ha coraggio anche nel lanciare i giovani: ha fatto esordire Kayode, bella sorpresa. Ecco la difesa: c’era anche Ranieri, altro giovane. Ci vuole un altro centrale di livello. E non venderei Quarta. La coppia Milenkovic-Quarta per me è molto forte. Tornando a Italiano, sicuramente l'esperienza dell’anno scorso l'ha migliorato ancora. Il Rapid Vienna non va sottovalutato"