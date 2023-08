Lista Uefa Fiorentina: oltre a due lungodegenti, mancano anche Kokorin e Jovic. Ecco perché ci sono "solo" 24 giocatori

A pochi giorni dal primo appuntamento europeo della stagione della Fiorentina, la Uefa ha comunicato la lista e le scelte di Vincenzo Italiano per il playoff contro il Rapid Vienna.

Cresciuti nel vivaio viola ci sono Ranieri, Niccolò Pierozzi, Sottil. Tra gli slot liberi e quelli cresciuti nei vivai italiani invece Terracciano, Christensen; Dodo, Milenkovic, Mina, Martinez Quarta, Biraghi, Parisi; Arthur, Mandragora, Amrabat, Duncan, Infantino, Bonaventura, Sabiri; Nzola, Beltran, Kouame, Brekalo, Gonzalez, Ikonè.

La lista della Fiorentina è composta da 24 calciatori anziché 25 perché il club viola non può registrare 4 giocatori cresciuti nel club, ma soltanto Sottil, Pierozzi e Ranieri. Assenti Gaetano Castrovilli e Antonin Barak, entrambi indisponibili e fuori rosa (per il momento) anche per il campionato. Da sottolineare, inoltre, la mancanza di Luka Jovic, oltre a quella di Aleksandr Kokorin.

Ancora non comunicata la lista B, quella dei giovani Under 21 cresciuti nel vivaio viola di cui fa parte Kayode, con Amatucci, Martinelli e Comuzzo, perché si tratta di una lista che può essere presentata a 24 ore dalla sfida.

Da evidenziare che la lista può essere modificata liberamente fino alla fase a gironi, dall'eventuale fase a eliminazione diretta potrà poi essere effettuato un massimo di 3 cambi nell'apposita ‘finestra’ invernale.