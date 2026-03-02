Titolare forzato, quando la causa maggiore prevale su tutto il resto
Foto. Vicario/Fiorentinanews.com
Con Solomon ko per un pezzetto, scelte praticamente obbligate davanti per la Fiorentina e per il proprio tecnico Vanoli.
Harrison…e Gudmundsson
Harrison è sicuro del posto sulla fascia destra contro l’Udinese, mentre dalla parte opposta Gudmundsson è in vantaggio rispetto a Fazzini.
Rilancio da titolare
Il numero dieci, dopo il provino arrivato nella parte finale del match contro lo Jagiellonia, è costretto a rilanciarsi da titolare, per la prima volta dopo l’infortunio alla caviglia patito contro il Torino. Non è ancora al cento per cento ma in questo caso prevale la causa maggiore su tutto il resto.
💬 Commenti (2)