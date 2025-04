Corriere dello Sport-Stadio: Il piano per non fallire un'altra volta

Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 24

In primo piano stamani: “Viola, il piano per non fallire un’altra volta”. Sottotitolo: “La Fiorentina ha bisogno di sviluppare un maggior peso offensivo: Gudmundsson più vicino a Kean, a Fagioli, Cataldi e Mandragora il compito di creare”.

Pagina 25

Qui leggiamo: “Il dietrofront al decollo Oggi rifinitura ad Assemini”. Sottotitolo: “L’annuncio della Lega sul recupero quando l’aereo stava per partire Il gesto di cortesia del Cagliari”.