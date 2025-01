Dopo l'esclusione contro la Fiorentina, Giuntoli conferma: "Danilo lascerà la Juventus. Vogliamo cederlo adesso"

Nella gara contro la Fiorentina di domenica scorsa, pareggiata per 2-2, la Juventus era già senza Danilo a disposizione. Ma Thiago Motta non lo ha portato con sé per “imposizione” della società, che lo aveva già messo fuori squadra. E i piani sono ulteriormente confermati.

La Juventus scarica Danilo, Giuntoli conferma

Queste le parole del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, riportate da Fabrizio Romano: “Sì, vogliamo vendere Danilo. Lascerà la Juve a gennaio, almeno questi sono i piani. Stiamo cercando la soluzione migliore per entrambe le parti”.