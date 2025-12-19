Pareggio vitale del Valencia in chiave salvezza. Beltran impalpabile

Protagonista il giocatore di proprietà della Fiorentina Lucas Beltran, che in serata è sceso in campo con il suo Valencia. Il club spagnolo sta attraversando un momento decisamente delicato, a ridosso della zona retrocessione. E se l'è vista brutta anche oggi.

Valencia, pareggio fondamentale in zona salvezza

Il Valencia ha pareggiato 1-1 contro il Mallorca. Al gol di Samu Costa per gli ospiti, a causa del quale i padroni di casa erano momentaneamente a pari punti col Girona diciottesimo, ha risposto Hugo Duro in apertura di ripresa.

Beltran non pervenuto

Prestazione tutt'altro che memorabile per Beltran, che esce al minuto 87 per far spazio a Diego Lopez. L'argentino è sostanzialmente impalpabile e poco incisivo. Unica grande opportunità a circa un quarto d'ora dal termine, con un colpo di testa da ottima posizione terminato alto.