Graziani: "Ero molto legato a Barone, con Commisso ci siamo consolati a vicenda. Ecco cosa ho detto al presidente della Fiorentina"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Purtroppo è stata una settimana tremenda e difficile. Barone era straordinario nella gestione della società, un grande amico con il quale condividevo stima e simpatia. E' come se mi fosse venuto a mancare un fratello”.

“Ecco cosa ho detto a Commisso”

E poi ha aggiunto: “Con Commisso ci siamo consolati a vicenda, perché Joe era una persona speciale per entrambi anche se ha volte ci ho discusso. Al presidente ho detto che non deve cambiare l'amore e l'affetto che prova per Firenze e per la Fiorentina. Anzi, sono sicuro che adesso tutti daranno di più per onorare la memoria di Barone”.