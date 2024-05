Italiano rilancia Nzola prima punta per la sfida a Palladino. Ritorna la coppia Parisi-Kayode sugli esterni. Davanti c'è Ikone

Come scrive il Corriere dello Sport, saranno di nuovo le “seconde linee” della Fiorentina a scendere in campo domani contro il Monza per il posticipo di Serie A che si giocherà al Franchi.

C'è da gestire una rosa in vista della finale di Conference League di fine mese. Certo, non riposo assoluto per i top, ma qualche giorno di pausa non fa male. Così, contro i ragazzi di Palladino, Italiano manderà in campo Nzola da prima punta, visto il suo ottimo stato di forma, poi Ikoné che ultimamente ha offerto prestazioni positive, e infine Parisi più Kayode. Entrambi gli esterni a Bruges hanno lasciato il posto rispettivamente a Dodô e Biraghi. Occhio anche alla condizione di Maxime Lopez.