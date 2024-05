La priorità di Castrovilli si chiama Fiorentina: dopo un anno di nuovo titolare al Franchi per aumentare i margini di permanenza

In campo dal primo minuto al Franchi: a Castrovilli questa cosa manca dal 14 maggio 2023, quando la Fiorentina sfidava l'Udinese al Franchi e il centrocampista viola usciva tra gli applausi scroscianti del pubblico viola.

Tra i migliori

Nelle ultime apparizioni in campo la sua crescita è stata sotto gli occhi di tutti, oltre ad essere stato sempre tra i migliori in campo.

Priorità alla Fiorentina

A un mese e mezzo dalla scadenza del contratto, potrebbero ancora esserci margini per Castrovilli per la permanenza in viola, magari concedendosi un altro anno insieme e poi valutando il da farsi. Come scrive il Corriere dello Sport il ragazzo darà ancora priorità alla Fiorentina, in caso di aperture: sarà la società a dover fare le sue valutazioni.