Bonaventura si allena ancora a parte. La Fiorentina conta di avere il centrocampista per il Napoli: i dettagli

Obiettivo Napoli per Bonaventura

Giacomo Bonaventura va verso la via del recupero dopo il forfait di Bruges e l'obiettivo è di averlo per la gara col Napoli al Franchi di venerdì prossimo, che si preannuncia decisiva per la corsa all'Europa. Oggi Jack si è allenato a parte e non verrà rischiato lunedì sera col Monza, salvo sorprese, secondo quanto riferisce Radio Bruno.

Nessun rischio per Jack

Da capire se il classe '89 ci sarà in panchina o andrà direttamente in tribuna. Da segnalare che Christensen è pronto a tornare titolare tra i pali, così come Maxime Lopez in mediana e Ikone e Barak sulla trequarti.