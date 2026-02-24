L'Udinese perde il suo baluardo difensivo per la Fiorentina. I dettagli

L'Udinese ieri sera è stata sconfitta dal Bologna, vittorioso al Dall'Ara grazie al rigore dell'ex Fiorentina Federico Bernardeschi. I friulani, prossimi avversari proprio della Fiorentina, hanno incassato una dura perdita in difesa, con l'uscita per infortunio del proprio leader assoluto del reparto arretrato Oumar Solet.

Problema muscolare

Il difensore francese classe 2000 è uscito dopo appena 10', facendo spazio a Bertola. Solet, già acciaccato, si è fermato subito per un problema all'adduttore e salterà almeno la gara casalinga contro la Fiorentina di lunedì 2 marzo alle 20:45, salvo sorprese clamorose.

Rientro in altro reparto?

Runjaic potrebbe però ritrovare Davis, capocannoniere della squadra bianconera, assente da diverse gare per infortunio. Da capire se l'attaccante inglese riuscirà almeno ad essere a disposizione per la Fiorentina.