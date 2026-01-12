Tutto SOHMmato potrebbe pure andarsene. L'indecisione della Fiorentina
Simon Sohm. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Simon Sohm potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso di questo mercato invernale. La notizia lanciata nelle scorse ore da Sky viene ripresa e approfondita stamani da Cremona Sera che scrive che quello dello svizzero è il nome preferito dalla dirigenza della Cremonese.
Il club grigiorosso avrebbe individuato nel centrocampista viola il profilo giusto per rinforzare il proprio centrocampo da qui fino alla fine della stagione.
C'è un però: la Fiorentina ancora non ha deciso se privarsi o meno del giocatore, che nel frattempo è scivolato nelle gerarchie di Vanoli.
