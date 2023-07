Ranieri rivela: “Speranze di vedermi in un altro club? No, Cagliari sarà la mia ultima tappa. Farei un’eccezione solo per…”

L’allenatore del Cagliari e, tra le altre, ex Fiorentina Claudio Ranieri ha dichiarato una scelta molto importante della sua carriera. Il tecnico affronterà la Viola quest’anno, con il ritorno dei sardi in Serie A, e sarà una delle ultime volte.

Ecco le parole di Ranieri al TGR Rai Calabria: “Credo che finirò la mia carriera a Cagliari. Farei un’eccezione solo se ci fosse una buona Nazionale disposta a chiamarmi, perché ci rimasi molto male nella mia missione in Grecia. Speranze di vedermi in un altro club? No, Cagliari sarà la mia ultima tappa”.