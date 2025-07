Nella nuova Atalanta di Juric ci sarà un ex preparatore della Fiorentina. Ecco di chi si tratta

Così come per la Fiorentina, ieri, lunedì 14 luglio, è iniziata anche la stagione dell’Atalanta. Nello staff di Ivan Juric, neo tecnico nerazzurro, si trova anche Marco Savorani, ex preparatore dei portieri della Fiorentina.

Cambio di casacca

Savorani ha di fatto annunciato il proprio passaggio al club di Percassi attraverso un’immagine sulle proprie storie Instagram con lo stemma della Dea, chiaro segnale della sua nuova avventura professionale. Insomma, da oggi diventa un avversario della Viola di mister Pioli.